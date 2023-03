Guigette & André Maison des Associations Van Marcke Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Wattrelos

Guigette & André Maison des Associations Van Marcke, 25 mars 2023, Wattrelos. Guigette & André Samedi 25 mars, 11h00 Maison des Associations Van Marcke Entrée libre Gourmands et gourmets !

André est comédien burlesque… et explorateur culinaire au quotidien !

Guigette nutrithérapeute holistique, ancienne restauratrice bio

et clownette en pointillé !

Ils ont choisi de marier avec bonheur leurs deux univers avec humour et sérieux à la fois Maison des Associations Van Marcke 2 rue Pierre Brossolette Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 65 51 21 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T11:00:00+01:00 – 2023-03-25T12:00:00+01:00

2023-03-25T11:00:00+01:00 – 2023-03-25T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu Maison des Associations Van Marcke Adresse 2 rue Pierre Brossolette Wattrelos Ville Wattrelos Departement Nord Lieu Ville Maison des Associations Van Marcke Wattrelos

Maison des Associations Van Marcke Wattrelos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattrelos/

Guigette & André Maison des Associations Van Marcke 2023-03-25 was last modified: by Guigette & André Maison des Associations Van Marcke Maison des Associations Van Marcke 25 mars 2023 Maison des Associations Van Marcke Wattrelos Wattrelos

Wattrelos Nord