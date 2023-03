Objectif Zéro Déchet Maison des Associations Van Marcke, 25 mars 2023, Wattrelos.

Objectif Zéro Déchet Samedi 25 mars, 09h00 Maison des Associations Van Marcke Entrée libre

9 h : Accueil café

9 h 15 : Présentation de la journée par Sébastien Fitamant, Adjoint à la Ville Nature

9 h 30 – 10 h 55 : Table ronde sur 3 thématiques :

9h 30 : Compost

➢ Frédéric Bernard sur les biobox – Appel à candidatures de référent et les lombricomposteurs

➢ Les Alchimistes sur la collecte des biodéchets sur les marchés

9h 50 : Défi-familles Zéro déche

➢ Présentation du Défi familles – Nouvelles inscriptions

➢ Site internet

➢ Calendrier des ateliers

10 h 10 : « Do it yourself »

➢ Intervention d’Audrey Duthoit, co-directrice de la Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature

➢ Exposé sur le cercle vertueux du zéro déchet ➢ Démonstration, explications

10 h 30 : Echanges avec la salle

➢ Autres idées à développer (poules, ressourcerie, recyclage, réparations, etc…) ➢ Questions-réponses

➢ Inscriptions

11 h – 12 h 30 : SPECTACLE-dégustation burlesque

Jacques et Thaïs, deux gourmands et gourmets, convaincus du bon sens et des bienfaits du zéro déchet, cuisinent 100 % zéro déchet devant vous. Ce spectacle qui allie humour et sérieux est ponctué de facéties humoristiques et burlesques et se termine par une petite dégustation avec « papotage » informel.

14 h – 16 h : Ateliers Zéro-déchet

Inscription sur place ou sur https://familleszerodechet.fr

➢ Fabrication d’une eau micellaire avec Audrey

➢ Atelier récup décorations de Pâques avec Claudie

➢ Fabrication de bijoux à base de collants avec Hélène

Maison des Associations Van Marcke 2 rue Pierre Brossolette Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France 03 20 65 51 21 https://familleszerodechet.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T09:00:00+01:00 – 2023-03-25T16:00:00+01:00

