Stage de découverte yoga du rire Maison des associations Val-de-Scie, 5 novembre 2023, Val-de-Scie.

Val-de-Scie,Seine-Maritime

Venez découvrir le yoga du rire, une activité de détente et de bien-être par le rire ! Céline Séraffin, professeur diplômée de l’institut français du Yoga du Rire et Rire Santé vous initiera à cette discipline ! Pour tout savoir sur le yoga du rire et ses bienfaits pour la santé, rendez-vous à la Maison des Associations à Auffay!

Réservations obligatoires auprès auprès de Céline au 06.84.01.70.41. Accessible à partir de 8 ans..

2023-11-05 10:00:00 fin : 2023-11-05 12:00:00. .

Maison des associations Rue Georges Pompidou

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



Come and discover laughter yoga, an activity that promotes relaxation and well-being through laughter! Céline Séraffin, a qualified teacher from the Institut Français du Yoga du Rire et Rire Santé, will introduce you to this discipline! To find out all about laughter yoga and its health benefits, visit the Maison des Associations in Auffay!

Reservations essential with Céline on 06.84.01.70.41. For ages 8 and up.

Venga a descubrir el yoga de la risa, una actividad que favorece la relajación y el bienestar a través de la risa Céline Séraffin, profesora diplomada del Instituto Francés del Yoga de la Risa y de Rire Santé, le iniciará en esta disciplina Para descubrirlo todo sobre el yoga de la risa y sus beneficios para la salud, venga a la Casa de las Asociaciones de Auffay

Para reservar, llame a Céline al 06.84.01.70.41. Abierto a niños a partir de 8 años.

Entdecken Sie Lachyoga, eine Aktivität zur Entspannung und zum Wohlbefinden durch Lachen! Céline Séraffin, eine diplomierte Lehrerin des französischen Instituts für Lachyoga und Rire Santé, wird Sie in diese Disziplin einführen! Wenn Sie mehr über Lachyoga und seine gesundheitlichen Vorteile erfahren möchten, besuchen Sie uns im Maison des Associations in Auffay!

Reservierungen sind bei Céline unter 06.84.01.70.41 erforderlich. Ab 8 Jahren.

