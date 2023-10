Yoga du rire spécial kids déguisé ! Maison des Associations Val-de-Scie, 31 octobre 2023, Val-de-Scie.

Val-de-Scie,Seine-Maritime

Venez faire le plein de rire et découvrez cette discipline lors d’une séance spécial kids et déguisé à l’occasion d’Halloween! Atelier créatif d’automne + coin convivial pour les parents !

Réservation obligatoire. Pour les enfants entre 3 et 11 ans..

2023-10-31 10:30:00 fin : 2023-10-31 12:00:00. .

Maison des Associations Rue Georges Pompidou

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



Come and have a good laugh and discover this discipline during a special session for kids and dressed up for Halloween! Autumn creative workshop + friendly corner for parents!

Reservations required. For children aged 3 to 11.

¡Ven a reírte y a descubrir esta disciplina durante una sesión especial para niños disfrazados de Halloween! Taller creativo de otoño + ¡rincón amigable para los padres!

Imprescindible reservar. Para niños de 3 a 11 años.

Komm und lach dich schlapp und entdecke diese Disziplin in einer speziellen Sitzung für Kinder und in Halloween-Kostümen! Kreativer Herbstworkshop + gemütliche Ecke für die Eltern!

Eine Reservierung ist erforderlich. Für Kinder zwischen 3 und 11 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche