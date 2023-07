Le grand éclat de rire ! Maison des Associations Val-de-Scie, 9 juillet 2023, Val-de-Scie.

Val-de-Scie,Seine-Maritime

L’association Passe-Temps vous propose un après-midi avec de nombreuses activités à l’occasion de l’évènement le grand éclat de rire.

C’est un programme chargé qui vous attends toute la journée à la Maison des associations à Auffay :

Programme en plein air :

– 14h00 à 15h00 Zumba avec Latino Tôtes Zumba

– 15h00 à 15h30 Danse africaine avec Esprit Danse de Clères

– 15h30 à 16h30 yoga avec Eawy Yoga

– 16h30 à 17h30 yoga du rire avec Yoga du Rire 76

– 17h30 à 18h00 Final : Danse Bollywood du yoga du rire !

Programme intérieur :

En continu de 14h00 à 18h00, 8 stands « Bien-être » 100% local : Pose d’ongles et de vernis, relaxation, massage, réflexologie, sophrologie, Reiki, Fleur de Bach, Pierres naturelles, Energéticienne, Hypnothérapeute, Magnétiseuse, Yoga du Rire.

Programme pour les plus petits :

Motricité libre de 0 à 4 ans avec Môm Bien’Naître

Lâchers de ballons, Tombola, Stand photos, et pleins de surprises !

Buvette et restauration sur place à partir de 12h.

2023-07-09 12:00:00 fin : 2023-07-09 18:00:00. .

Maison des Associations Rue Georges Pompidou

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



The Passe-Temps association is offering an afternoon of activities to mark the Grand éclat de rire event.

A packed program awaits you all day long at the Maison des associations in Auffay:

Outdoor program :

– 2:00 pm to 3:00 pm Zumba with Latino Tôtes Zumba

– 3:00 pm to 3:30 pm African dance with Esprit Danse de Clères

– 3:30 to 4:30 pm yoga with Eawy Yoga

– 4:30 to 5:30 pm Laughter yoga with Yoga du Rire 76

– 5:30 pm to 6:00 pm Final: Bollywood dance by Yoga du Rire!

Indoor program :

Continuous from 2:00 pm to 6:00 pm, 8 100% local « Wellness » stands: Nail and polish application, relaxation, massage, reflexology, sophrology, Reiki, Bach Flower, Natural Stones, Energéticienne, Hypnothérapeute, Magnétiseuse, Yoga du Rire.

Program for the little ones:

Free motor skills from 0 to 4 years with Môm Bien’Naître

Balloon releases, tombola, photo booth, and lots of surprises!

Refreshments and catering on site from 12 noon

La asociación Passe-Temps propone una tarde de actividades con motivo del Grand éclat de rire.

En la Maison des associations de Auffay le espera un programa repleto de actividades durante todo el día:

Programa al aire libre :

– 14.00 a 15.00 h Zumba con Latino Tôtes Zumba

– 15.00 a 15.30 Danza africana con Esprit Danse de Clères

– 15.30 a 16.30 Yoga con Eawy Yoga

– 16:30 a 17:30 Yoga de la risa con Yoga du Rire 76

– 17:30 a 18:00 Final: Yoga de la Risa ¡Baile de Bollywood!

Programa en sala :

Continuamente de 14:00 a 18:00 h, 8 puestos de « Bienestar » 100% locales: aplicación de uñas y esmaltes, relajación, masajes, reflexología, sofrología, reiki, flores de Bach, piedras naturales, energizante, hipnoterapeuta, magnetizador, yoga de la risa.

Programa para los más pequeños:

Movimiento libre de 0 a 4 años con Môm Bien’Naître

Suelta de globos, tómbola, puesto de fotos y ¡muchas sorpresas!

Refrescos y comida in situ a partir de las 12 h

Der Verein Passe-Temps bietet Ihnen anlässlich der Veranstaltung le grand éclat de rire einen Nachmittag mit zahlreichen Aktivitäten an.

Das Programm ist vollgepackt und wartet den ganzen Tag im Haus der Vereine in Auffay auf Sie:

Programm im Freien :

– 14.00 bis 15.00 Uhr Zumba mit Latino Tôtes Zumba

– 15.00 bis 15.30 Uhr Afrikanischer Tanz mit Esprit Danse de Clères

– 15.30 bis 16.30 Uhr Yoga mit Eawy Yoga

– 16.30 bis 17.30 Uhr Lachyoga mit Yoga du Rire 76

– 17.30 bis 18.00 Uhr Finale: Bollywood-Tanz des Lachyogas!

Inneres Programm :

Durchgehend von 14.00 bis 18.00 Uhr, 8 Stände « Wellness » 100% lokal: Nagelmodellage und Nagellack, Entspannung, Massage, Reflexzonenmassage, Sophrologie, Reiki, Bachblüten, Natursteine, Energetikerin, Hypnotherapeutin, Magnetiseurin, Yoga du Rire (Lachyoga).

Programm für die Kleinsten :

Freie Motorik von 0 bis 4 Jahren mit Môm Bien’Naître

Luftballonstart, Tombola, Fotostand und viele Überraschungen!

Getränke und Speisen vor Ort ab 12 Uhr

Mise à jour le 2023-06-23 par Normandie Tourisme / Attitude Manche