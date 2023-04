Stage yoga du rire spécial kids Maison des Associations, 26 avril 2023, Val-de-Scie.

Au programme :

– Yoga du Rire spécial kids

– Différents ateliers autour du Rire

Enfant de 7 à 12 ans !

Inscription obligatoire au 06.84.01.70.41.

2023-04-26 à 10:30:00 ; fin : 2023-04-26 12:00:00. .

Maison des Associations Rue Georges Pompidou

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



On the program:

– Laughter Yoga for kids

– Various workshops around Laughter

Children from 7 to 12 years old !

Registration required at 06.84.01.70.41

En el programa:

– Yoga de la Risa para niños

– Varios talleres sobre la risa

Niños de 7 a 12 años

Inscripción obligatoria en el 06.84.01.70.41

Auf dem Programm stehen:

– Lachyoga speziell für Kinder

– Verschiedene Workshops rund um das Lachen

Kinder von 7 bis 12 Jahren!

Anmeldung erforderlich unter 06.84.01.70.41

