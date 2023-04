Stage découverte Yoga du Rire ado-adulte Maison des Associations, 23 avril 2023, Val-de-Scie.

Au programme pour les vacances d’avril : Beaucoup de Rires !

Venez découvrir le yoga du rire à travers ce stage découverte, pour toujours plus de Rires, de bonne humeur, de positif, de bien-être et de détente au Yoga du Rire du 76 !

Inscription au 06.84.01.70.41

10 euros la séance.

2023-04-23 à 10:30:00 ; fin : 2023-04-23 12:00:00. .

Maison des Associations Rue Georges Pompidou

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



On the agenda for the April vacations: Lots of Laughter!?

Come and discover the yoga of laughter through this discovery workshop, for more laughter, good mood, positive, well-being and relaxation at the Yoga du Rire du 76 !

Registration at 06.84.01.70.41

10 euros per session

En el programa de las vacaciones de abril: ¡muchas risas!

¡Venga a descubrir el yoga de la risa a través de este taller de descubrimiento, para más risa, buen humor, positivo, bienestar y relajación en el Yoga du Rire du 76!

Inscripción al 06.84.01.70.41

10 euros por sesión

Auf dem Programm für die Aprilferien: Viel Lachen!?

Entdecken Sie Lachyoga in diesem Schnupperkurs, um noch mehr Lachen, gute Laune, Positives, Wohlbefinden und Entspannung im Yoga du Rire du 76 zu erleben!

Anmeldung unter 06.84.01.70.41

10 Euro pro Sitzung

Mise à jour le 2023-03-24 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité