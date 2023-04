Yoga du Rire parent-enfant Maison des Associations, 19 avril 2023, Val-de-Scie.

Au programme pour les vacances d’avril : Beaucoup de Rires !

Nous vous proposons de venir accompagné de vos boutchous pour cette séance de yoga du rire spéciale parent-enfant, pour toujours plus de Rires, de bonne humeur, de positif, de bien-être et de détente au Yoga du Rire du 76 !

Enfants entre 3 et 6 ans

Inscription au 06.84.01.70.41

10 euros la séance.

2023-04-19 à 10:30:00 ; fin : 2023-04-19 12:00:00. .

Maison des Associations Rue Georges Pompidou

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



On the agenda for the April vacations: Lots of Laughter!?

We suggest you to come with your little ones for this special parent-child laughter yoga session, for more laughter, good mood, positive, well-being and relaxation at the Laughter Yoga of 76 !

Children between 3 and 6 years old

Registration at 06.84.01.70.41

10 euros per session

En el programa de las vacaciones de abril: ¡muchas risas!

Te proponemos que vengas con tus peques a esta sesión especial de yoga de la risa para padres e hijos, ¡para más risas, buen humor, positividad, bienestar y relajación en el Yoga de la Risa 76!

Niños de 3 a 6 años

Inscripción al 06.84.01.70.41

10 euros por sesión

Auf dem Programm für die Aprilferien: Viel Lachen!?

Wir schlagen Ihnen vor, Ihre Kleinen zu dieser speziellen Lachyoga-Sitzung für Eltern und Kinder mitzubringen, um noch mehr Lachen, gute Laune, Positives, Wohlbefinden und Entspannung im Yoga du Rire du 76 zu erleben!

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Anmeldung unter 06.84.01.70.41

10 Euro pro Sitzung

Mise à jour le 2023-03-24 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité