Cycle de 5 ateliers pour prendre soin de soi, mieux appréhender le vieillissement, préserver son image, affronter le regard des autres et se réapproprier son corps

Vivre vieux, c'est bien, mais bien vieillir c'est mieux ! Le processus de vieillissement amène des changements, tant sur le plan physique que psychologique. Prendre soin de soi, de son corps, permet de mieux appréhender cette période de la vie, de préserver son image, de mieux affronter le regard de l'autre et parfois de se réapproprier son corps. La Mutualité Française, le CLIC du Pays d'Auge Nord et la Ville de Trouville-sur-Mer organisent, avec le soutien financier de la Conférence des Financeurs du Calvados et de la CARSAT Normandie, un cycle de 5 ateliers pour revaloriser l'image et favoriser l'estime de soi par des approches psychocorporelles. Des séances animées par des professionnelles : psychologue, socio-esthéticienne et experte en communication pour renforcer l'estime de soi. Au programme :

– Expression de soi et connaissance des autres

– Prendre soin de soi et de ses émotions

– Etre bien dans sa peau

– Communiquer sereinement …

