Suite de danses d’Isadora Duncan 1 – 3 octobre Maison des associations tout niveau, 15 places

La compagnie Wazo encadrera des ateliers danse ou jeunes issu des différents quartier de la villes, pourront se rencontrer au travers de l’art et apprendre un corpus de danses pour enfants, crée par la chorégraphe Isadora Duncan en 1905. Ce projet sera l’occasion de présenter des vidéos d’archives autour de la figure d’Isadora Duncan (1877-1927) et faire de découvrir le courant de la danse libre. Un récital comme cloture du projet pour les parents ainsi qu’une pratique partagée sera envisagés. Certains participants pourront s’initier a l’écriture de la danse en participant a un atelier cinétographie.

Chaque fin matinée ouvrira ses portes aux résidents de l’EHPAD souhaitant assister au processus de transmission.

Les danses seront représentées aux résidents et aux visiteurs extérieurs à la fin du stage.

Maison des associations 44 rue des creneaux, 78510 Triel-sur-Seine Triel-sur-Seine 78510 Yvelines Île-de-France wazoandco@hotmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T10:00:00+02:00 – 2023-10-01T12:00:00+02:00

2023-10-03T10:00:00+02:00 – 2023-10-03T12:00:00+02:00

©Barbara Kane