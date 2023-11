Visite “Les petits meurtres d’Agatha Christie ” : l’envers des décors Maison des Associations Tourcoing, 10 février 2024, Tourcoing.

Visite “Les petits meurtres d’Agatha Christie ” : l’envers des décors 10 février et 16 mars 2024 Maison des Associations Réservation obligatoire. Tarif 6 €

Partez sur les traces de Lampion, Avril et Gréco à travers la découverte des lieux de tournage extérieurs des saisons 1, 2 et 3 de la série culte !

En arpentant le centre-ville, observez comment les tournages transforment la ville et plongez, le temps d’une balade, dans l’envers des décors. En compagnie d’un guide-conférencier, apprenez-en plus sur l’histoire des lieux tourquennois qui ont accueilli ces décors et profitez d’anecdotes de tournages et de photos pour enrichir votre visite. Et, clou de la visite : un invité surprise viendra rejoindre le groupe ! (sous réserve de disponibilité).

Maison des Associations 100 rue de Lille TOURCOING Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-10T14:30:00+01:00 – 2024-02-10T16:30:00+01:00

2024-03-16T10:30:00+01:00 – 2024-03-16T12:30:00+01:00

Ville de Tourcoing