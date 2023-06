Constanţa, au-delà des frontières 4 Maison des associations Toulouse, 3 octobre 2023, Toulouse.

Constanţa, au-delà des frontières 4 3 – 21 octobre Maison des associations Entrée libre

Exposition du Collectif Vertige

Les photographes du Collectif Vertige ont photographié Constanţa et ses habitants à leur manière : déambulation, errance, rencontres de hasard et subjectivité.

Ils ont sillonné cette ville roumaine en essayant de prendre et de comprendre ses multiples figures, aussi variées et variables que les lumières qui baignent ses rivages.

Vernissage le mercredi 4 octobre 2023 à 18h30

Pour plus d’informations, consulter le site web du Collectif

Maison des associations Place Guy Hersant, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 28 30 https://www.toulouse.fr/web/vie-associative/maison-des-associations [{« link »: « http://photovertige.free.fr/ »}] Située au cœur du quartier Saint-Agne, dans le bâtiment de l’ancienne caserne Niel, la Maison des associations est le lieu municipal dédié au tissu associatif toulousain.Elle propose bureaux, salles de réunion, espace reprographie et informatique, salle polyvalente et espaces d’exposition. Elle réceptionne les demandes de subventions des associations et relaie l’information associative.Sur deux étages et 1100m2 se côtoient près de 200 associations toulousaines qui œuvrent dans le domaine du social, de la santé et du handicap, de la culture, du sport, de l’éducation et de l’insertion.La Maison des Associations accueille des manifestations de promotion des actions des associations.Elle ouvre son espace d’expositions aux artistes issus du monde associatif. Consultez la programmation. Métro : ligne B, arrêt Empalot / Saint-Agne Vélô-Toulouse : station 38

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T08:30:00+02:00 – 2023-10-03T18:00:00+02:00

2023-10-21T08:30:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

© Collectif Vertige