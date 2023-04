La Garonne Expose à la Maison des Associations de Toulouse Maison des associations Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Du 09 MAI AU 10 JUIN 2023 – Vernissage le 12/05 à 18h

9h/18h du lundi au samedi : Adresse : 3 Pl. Guy Hersant, 31400 Toulouse (Métro Saint-Anne/Empalot) Olivier Giner & les membres de La Garonne Expose renouvellent leur exposition annuelle à la MdA et ont le plaisir de vous y inviter ! Invitée d’honneur ; Nadi.H.Cas

Avec ;

Aura Nathalie, Barois Nicole, Beko Victoria, Bimont Amélie, Blanquer Dominique, Boillon Pierre, Boudet Joseph, Bousquet Claudie, Chris Foetus Sztermula, Daminato Annie, Dupont-Roussel Valérie, Elzo Dominique, FAE, Fauré Claude, Galae, Giner Olivier, Harlequin, JLG, Joé l’artiste, Ka-illustrations, Laurens Martine, Lumenparpauline, Meusnier Pascal, Moulin Nicolas, Olarte Gloria, Sanchez Claire, Serris Stephan, Seruch-Capouillez Isabelle Maison des associations 3 Pl. Guy Hersant Toulouse 31300 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@la-garonne-expose.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-09T09:00:00+02:00 – 2023-05-09T18:00:00+02:00

2023-06-10T09:00:00+02:00 – 2023-06-10T18:00:00+02:00 ©olivier giner

