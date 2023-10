Forum Emploi 16-30 ans Maison des Associations – Solaure Saint-Étienne Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Étienne Forum Emploi 16-30 ans Maison des Associations – Solaure Saint-Étienne, 26 octobre 2023, Saint-Étienne. Forum Emploi 16-30 ans Jeudi 26 octobre, 17h00 Maison des Associations – Solaure L’Association Anef Loire, le CSSJ | CENTRE SOCIAL Solaure – La Jomayère et leurs partenaires lancent la troisième édition de leur Forum Emploi le 26/10 à la Maison des Associations (St-Étienne). Les jeunes **entre 16 et 30 ans** sont invités à : réaliser leur CV et lettre de motivation

postuler en direct auprès de structures locales

trouver une formation

découvrir les métiers du numérique Programme (format pdf):

https://cssolaurejomayere.fr/wp-content/uploads/2023/10/livret-forum-1.pdf Maison des Associations – Solaure 18 rue Bossuet 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://cssolaurejomayere.fr/wp-content/uploads/2023/10/livret-forum-1.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T17:00:00+02:00 – 2023-10-26T20:00:00+02:00

2023-10-26T17:00:00+02:00 – 2023-10-26T20:00:00+02:00 Emploi Forum Détails Catégories d’Évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Maison des Associations - Solaure Adresse 18 rue Bossuet 42000 Saint-Étienne Ville Saint-Étienne Departement Loire Lieu Ville Maison des Associations - Solaure Saint-Étienne latitude longitude 45.411062;4.387045

Maison des Associations - Solaure Saint-Étienne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne/