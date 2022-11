Stade de danses Vendée Poitou maison des associations Simone andré, Lyon (69)

15 euros

avec atelier lyonnais de danse populaire maison des associations Simone andré, Lyon (69) 100, Rue Boileau maison des associations Simone andré, 69006 Lyon, France [{« link »: « mailto:a.l.d.p@wanadoo.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/38248 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Stage de danses Vendée Poitou le Samedi 19 novembre 2022 à l’Espace Simone André 100 rue Boileau 69006 Lyon Horaires 14h30 à 18h00 accueil a patir de 14h00 coùt 15,00 euros + 5 euros adhésion à l’association Animateurs Robert Coudanne et Denise Talasman Renseignements et inscriptions aldp 24 rue Boileau 69006 Lyon Tel 04 78 89 12 92 04 72 33 51 08 email a.l.d.p@wanadoo.fr source : événement Stade de danses Vendée Poitou publié sur AgendaTrad

