Sèvres En savoir plus sur le compost ! – SEVRES Maison des associations Sèvres, 24 janvier 2024, Sèvres. En savoir plus sur le compost ! – SEVRES Mercredi 24 janvier 2024, 14h00 Maison des associations Atelier gratuit en accès libre. Tu découvriras également le cycle naturel d’un déchet organique et les astuces pour obtenir un compost de qualité. Mercredi 24 janvier, de 14h à 17h30 – En continu Public familial, à partir de 8 ans. À la Maison des Associations, salle Jupiter, 64 rue des Binelles, Sèvres Maison des associations 64 rue des Binelles, Sèvres Sèvres 92310 Les Bruyères Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Hauts-de-Seine, Sèvres Autres Lieu Maison des associations Adresse 64 rue des Binelles, Sèvres Ville Sèvres Departement Hauts-de-Seine Age min 8 Age max 99

