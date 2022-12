Je l’ai fait moi-même : produits cosmétiques – SEVRES Maison des associations Sèvres Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sèvres

Je l'ai fait moi-même : produits cosmétiques – SEVRES Samedi 7 janvier 2023, 10h00, 11h00 Maison des associations

Ateliers en accès libre

Dans une double démarché écologique et économique, fabriquez vos produits vous-même grâce à nos ateliers « Do it Youself ». Maison des associations 64 rue des Binelles, Sèvres Les Bruyères Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France De 10h à 11h et de 11h à 12h.

Atelier gratuit pour la famille. A la Maison des Associations, salle Jupiter, 64 rue des Binelles, Sèvres

