Terre de Lecture(s) – Rencontre d’autrice Gaëlle JOSSE Maison des Associations Séverine La Crèche, 13 octobre 2023, La Crèche.

La Crèche,Deux-Sèvres

Rencontres animée respectivement par Élodie Faucheux et Mélanie Brimaud, libraires

La Nuit des pères. Noir sur Blanc, 2022

« La nuit des pères » met en scène un père brutal et sa fille questionnant les traces laissées par cette éducation. Après

des années d’absence, la narratrice revient dans le village alpin qui l’a vue grandir, à la demande de son frère, resté, lui,

auprès de leur père qui commence à perdre la mémoire. Sur une poignée de jours, l’auteur orchestre la valse des souvenirs et de leur effacement, de la rancœur et du pardon, à ce père qui lui refusait toute tendresse.

En présence de la librairie, BD et Compagnie, St-Maixent-l’École..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . .

Maison des Associations Séverine Route de Champcornu

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Hosted respectively by Élodie Faucheux and Mélanie Brimaud, booksellers

La Nuit des pères. Noir sur Blanc, 2022

« La nuit des pères (Fathers’ Night) features a brutal father and his daughter questioning the traces left by their upbringing. After

years, the narrator returns to the Alpine village where she grew up, at the request of her brother, who has stayed with their father,

their father, who is beginning to lose his memory. Over the course of a handful of days, the author orchestrates the waltz of memories and their erasure, of resentment and forgiveness, to this father who denied her all tenderness.

In the presence of the bookshop, BD et Compagnie, St-Maixent-l?École.

Presentado por Élodie Faucheux y Mélanie Brimaud, libreras

Noche de los padres. Noir sur Blanc, 2022

« La nuit des pères » (La noche de los padres) presenta a un padre brutal y a su hija cuestionándose las huellas dejadas por su educación. Después de

tras años de ausencia, la narradora regresa al pueblo alpino donde creció, a petición de su hermano, que se ha quedado con su padre,

su padre, que empieza a perder la memoria. A lo largo de un puñado de días, la autora orquesta el vals de los recuerdos y su borrado, del resentimiento y el perdón, a un padre que le negó toda ternura.

En presencia de la librería BD et Compagnie, St-Maixent-l’École.

Begegnungen, moderiert von den Buchhändlerinnen Élodie Faucheux und Mélanie Brimaud

Die Nacht der Väter. Schwarz auf Weiß, 2022

in « La nuit des pères » geht es um einen brutalen Vater und seine Tochter, die die Spuren hinterfragen, die diese Erziehung hinterlassen hat. Nach

nach Jahren der Abwesenheit kehrt die Erzählerin auf Wunsch ihres Bruders, der bei ihrem Vater geblieben ist, in das Alpendorf zurück, in dem sie aufgewachsen ist,

bei ihrem Vater, der sein Gedächtnis zu verlieren beginnt. In einer Handvoll Tage inszeniert die Autorin den Walzer der Erinnerungen und ihrer Auslöschung, des Grolls und der Vergebung gegenüber dem Vater, der ihr jegliche Zärtlichkeit verweigert hatte.

In Anwesenheit der Buchhandlung, BD et Compagnie, St-Maixent-l’École.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Haut Val De Sèvre