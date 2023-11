Vide ta chambre Maison des associations Seilhac, 19 novembre 2023, Seilhac.

Seilhac,Corrèze

Vide ta chambre – Réservé aux particuliers (puériculture, vêtements enfants, jouets) – Buvette – Repas 5 € part de pizza + bouteille eau + 1 part de gâteaux + chips sur réservation – 3 € part de pizza -.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 15:00:00. .

Maison des associations

Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Vide ta chambre – Reserved for private individuals (childcare, children’s clothing, toys) – Refreshment bar – Meals 5 ? pizza + bottle of water + 1 cake + potato chips on reservation – 3 ? pizza – 3 ? potato chips on reservation

Vacíe su habitación – Reservado para particulares (guardería, ropa de niños, juguetes) – Bar de refrescos – Comida 5 ? porciones de pizza + botella de agua + 1 porción de tarta + patatas fritas (reserva obligatoria) – 3 ? porciones de pizza – 1 porción de agua + 1 porción de tarta + patatas fritas (reserva obligatoria)

