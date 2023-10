Après-midi jeux de société Maison des associations Secondigny, 18 novembre 2023, Secondigny.

Secondigny,Deux-Sèvres

Des jeux de société pour tous.

Possibilité d’acheter vos jeux sur place.

Buvette

Organisé par l’APE La Charmille en collaboration avec oika oika.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 18:00:00. EUR.

Maison des associations Rue de l’Anjou

Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Board games for everyone.

Games can be bought on site.

Refreshment bar

Organized by APE La Charmille in collaboration with oika oika

Juegos de mesa para todos.

Puedes comprar tus juegos in situ.

Bar de refrescos

Organizado por APE La Charmille en colaboración con oika oika

Gesellschaftsspiele für alle.

Möglichkeit, Ihre Spiele vor Ort zu kaufen.

Getränkestand

Organisiert von der EV La Charmille in Zusammenarbeit mit oika oika

Mise à jour le 2023-10-27 par CC Parthenay Gâtine