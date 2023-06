Répétition costumée et invitation à la danse maison des associations salle magores, La Bernerie-en-Retz (44) Répétition costumée et invitation à la danse maison des associations salle magores, La Bernerie-en-Retz (44), 10 juillet 2023, . Répétition costumée et invitation à la danse Lundi 10 juillet, 18h00 maison des associations salle magores, La Bernerie-en-Retz (44) 0 Retrouvez Les Danceries Jade de Retz et l’Ensemble de veuzes de Sant-Yann pour un voyage.Répétition costumée suivi d’une invitation à la danse pour découvrir les danses de cour et de villages au temps de La Renaissance. source : événement Répétition costumée et invitation à la danse publié sur AgendaTrad maison des associations salle magores, La Bernerie-en-Retz (44) impasse jean mounes

maison des associations salle magores, 44760 La Bernerie-en-Retz, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43023 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T18:00:00+02:00 – 2023-07-10T19:00:00+02:00

2023-07-10T18:00:00+02:00 – 2023-07-10T19:00:00+02:00 nivernais 44 Détails Autres Lieu maison des associations salle magores, La Bernerie-en-Retz (44) Adresse impasse jean mounes maison des associations salle magores, 44760 La Bernerie-en-Retz, France Age max 110 Lieu Ville maison des associations salle magores, La Bernerie-en-Retz (44)

maison des associations salle magores, La Bernerie-en-Retz (44) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//