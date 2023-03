Fête de la Bretagne – Apéro chanté Maison des associations (salle 4) Clohars-Carnoët Catégories d’Évènement: Clohars-Carnoët

Finistère

Fête de la Bretagne – Apéro chanté Maison des associations (salle 4), 19 mai 2023, Clohars-Carnoët . Fête de la Bretagne – Apéro chanté 47 Rue de Saint-Jacques Maison des associations (salle 4) Clohars-Carnoët Finistère Maison des associations (salle 4) 47 Rue de Saint-Jacques

2023-05-19 18:00:00 – 2023-05-19 19:30:00

Maison des associations (salle 4) 47 Rue de Saint-Jacques

Clohars-Carnoët

Finistère . Pour ouvrir la fête de la Bretagne, un apéro chanté est organisé avec Anne-Marie Colomer et le Cercle Celtique de Korollerien Laeta. Tout public Maison des associations (salle 4) 47 Rue de Saint-Jacques Clohars-Carnoët

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Clohars-Carnoët, Finistère Autres Lieu Clohars-Carnoët Adresse Clohars-Carnoët Finistère Maison des associations (salle 4) 47 Rue de Saint-Jacques Ville Clohars-Carnoët Departement Finistère Tarif Lieu Ville Maison des associations (salle 4) 47 Rue de Saint-Jacques Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clohars-carnoet /

Fête de la Bretagne – Apéro chanté Maison des associations (salle 4) 2023-05-19 was last modified: by Fête de la Bretagne – Apéro chanté Maison des associations (salle 4) Clohars-Carnoët 19 mai 2023 47 Rue de Saint-Jacques Maison des associations (salle 4) Clohars-Carnoët Finistère finistère Maison des associations (salle 4) Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët Finistère