Repair Café Maison des associations – Salle 1 Bourdeaux, 24 juin 2023, Bourdeaux.

Bourdeaux,Drôme

Objets inutilisables, pièces abimées, ustensiles, petit électroménager, jouets… Tout se répare ! Venez échanger compétences et conseils avec les bénévoles du bricolage et de la réutilisation !.

2023-06-24 à 09:30:00 ; fin : 2023-06-24 12:30:00. .

Maison des associations – Salle 1

Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Unusable objects, damaged parts, utensils, small appliances, toys? Everything can be repaired! Come and exchange skills and advice with the DIY and reuse volunteers!

Objetos inservibles, piezas dañadas, utensilios, pequeños electrodomésticos, juguetes.. ¡Todo se puede reparar! ¡Ven y comparte tus habilidades y consejos con nuestros voluntarios de bricolaje y reutilización!

Unbrauchbare Gegenstände, beschädigte Teile, Utensilien, kleine Elektrogeräte, Spielzeug? Alles kann repariert werden! Tauschen Sie Ihre Fähigkeiten und Tipps mit den Freiwilligen aus, die sich für Heimwerken und Wiederverwendung einsetzen!

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux