Echange autour de la précarité énergétique Maison des associations Saint-Vallier, 23 novembre 2023, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

Comment consommer moins d’énergie dans son logement ?

Testez vos connaissances sur les économies d’énergie avec un quiz interactif.

Échangez avec des professionnels (accompagnement, travaux, subventions …)

autour d’une collation..

2023-11-23 17:00:00 fin : 2023-11-23 19:00:00. .

Maison des associations

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



How can you save energy in your home?

Test your knowledge of energy saving with an interactive quiz.

Talk to professionals (support, work, subsidies, etc.)

over a snack.

¿Cómo puede consumir menos energía en su hogar?

Pon a prueba tus conocimientos sobre ahorro energético con un cuestionario interactivo.

Habla con profesionales (ayuda, trabajo, subvenciones, etc.)

con un tentempié.

Wie kann man in seiner Wohnung weniger Energie verbrauchen?

Testen Sie Ihr Wissen über Energiesparen mit einem interaktiven Quiz.

Tauschen Sie sich mit Fachleuten aus (Begleitung, Arbeiten, Subventionen …)

bei einem Imbiss.

