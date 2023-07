Visite sportive à Saint-Omer Maison des associations Saint-Omer, 16 septembre 2023, Saint-Omer.

Visite sportive à Saint-Omer Samedi 16 septembre, 10h00 Maison des associations Devant le skatepark, allée des Glacis à Saint-Omer. Durée : 2h. Gratuit. Prévoir une tenue adaptée à la course à pied. Réservation obligatoire à partir du 15 août auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer au 03.21.98.08.51.

Courrez de clubs en clubs et partez à la rencontre des acteurs sportifs de Saint-Omer ! Ils vous présenteront leur histoire et les actions qu’ils mènent au quotidien. Des défis sportifs vous seront également proposés… saurez-vous les relever ?

Maison des associations Allée des glacis – 62500 Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.98.08.51. »}] Situé au coeur de Saint-Omer, à proximité du jardin public, la Maison des Associations accueille les associations pour leurs réunions, leurs manifestations et leurs évènements.

Plus de 115 associations sont adhérentes et oeuvrent à l’animation locale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00