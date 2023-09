Octobre rose Maison des associations Saint-Léon-sur-l’Isle, 1 octobre 2023, Saint-Léon-sur-l'Isle.

Saint-Léon-sur-l’Isle,Dordogne

Randonnées pédestres (4,4 km et 7,8 km), organisées au profit de la Ligue contre le cancer.

Café offert

Accueil dès 9h (inscriptions), départ 9h30, RDV Maison des Associations.

Tarif : 5 € minimum

Mairie 05 53 80 65 18.

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

Maison des associations

Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Walking tours (4.4 km and 7.8 km), organized in aid of the Ligue contre le cancer.

Complimentary coffee

Welcome from 9am (registration), departure 9.30am, RDV Maison des Associations.

Price: 5 ? minimum

Town Hall 05 53 80 65 18

Paseos (4,4 km y 7,8 km), organizados a beneficio de la Ligue contre le cancer.

Café gratuito

Acogida a partir de las 9h (inscripción), salida a las 9h30, punto de encuentro Maison des Associations.

Precio: 5? mínimo

Ayuntamiento 05 53 80 65 18

Wanderungen (4,4 km und 7,8 km), die zu Gunsten der Krebsliga organisiert werden.

Kaffee angeboten

Empfang ab 9 Uhr (Einschreibung), Start 9.30 Uhr, RDV Maison des Associations.

Preis: mindestens 5 ?

Rathaus 05 53 80 65 18

