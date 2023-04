Réunion publique à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers Maison des associations, Saint-Gervais-les-Trois-Clochers Catégories d’Évènement: Saint-Gervais-les-Trois-Clochers

Vienne

Réunion publique à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers Maison des associations,, 2 mai 2023, Saint-Gervais-les-Trois-Clochers. Réunion publique à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers Mardi 2 mai, 20h30 Maison des associations, Entrée libre, ouvert à tous Dans le cadre des travaux de restauration de la Veude prévus à l’été 2023 à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, la mairie et le Syndicat de rivières Val de Vienne proposent un temps d’information et d’échanges avec les habitants et usagers du cours d’eau. Voici les points qui seront abordés : Pourquoi ces travaux? en quoi consistent-ils? Quels sont les objectifs visés? Maison des associations, 1 rue Jules Edouard Menard Saint-Gervais-les-Trois-Clochers Saint-Gervais-les-Trois-Clochers 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07 86 60 46 05 »}, {« type »: « email », « value »: « manse.marylou@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-02T20:30:00+02:00 – 2023-05-02T22:00:00+02:00

2023-05-02T20:30:00+02:00 – 2023-05-02T22:00:00+02:00 travaux restauration rivière SRVV

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, Vienne Autres Lieu Maison des associations, Adresse 1 rue Jules Edouard Menard Saint-Gervais-les-Trois-Clochers Ville Saint-Gervais-les-Trois-Clochers Departement Vienne Lieu Ville Maison des associations, Saint-Gervais-les-Trois-Clochers

Maison des associations, Saint-Gervais-les-Trois-Clochers Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gervais-les-trois-clochers/

Réunion publique à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers Maison des associations, 2023-05-02 was last modified: by Réunion publique à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers Maison des associations, Maison des associations, 2 mai 2023 maison des associations Saint-Gervais-les-Trois-Clochers

Saint-Gervais-les-Trois-Clochers Vienne