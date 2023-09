Dans le cadre de Résurgence VII : Usages de la terre locale dans l’architecture d’ici et d’ailleurs Maison des Associations Saint-Céré, 19 novembre 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

En présence de son réalisateur Alidji Touré Alvin, partons en immersion au coeur de l’un des plus grands monuments en terre qui existe au monde. Depuis

le XIVe siècle, la terre cuite du Mali appelée « banco » constitue les parois de la mosquée de Djingarey ber, participant ainsi à la richesse du patrimoine de Tombouctou et à la vie de ses habitants. Es Saheli, réalisé par le jeune réalisateur tombouctien, 32mn, mai 2023, première sortie en France.

À l’issue de la projection, la parole est donnée au réalisateur, et à d’autres personnes actives pour exploiter les matières premières locales comme l’argile au profit de notre environnement. Un moment d’échanges et de partage de savoirs.Une proposition de l’association Kairo-Kafo.

Gratuit

Sur réservation 06 76 36 93 00

Tout public.

Maison des Associations

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



In the presence of its director Alidji Touré Alvin, let?s immerse ourselves in the heart of one of the world?s greatest earthen monuments. Since

since the 14th century, the Malian terracotta known as « banco » has formed the walls of the Djingarey ber mosque, contributing to Timbuktu?s rich heritage and the lives of its inhabitants. Es Saheli, directed by the young Timbuktu director, 32mn, May 2023, first release in France.

At the end of the screening, the director and other people active in exploiting local raw materials such as clay for the benefit of our environment will be given the floor. An opportunity to exchange ideas and share knowledge, proposed by the Kairo-Kafo association.

Free

By reservation 06 76 36 93 00

Open to all

En presencia de su director, Alidji Touré Alvin, vamos a sumergirnos en el corazón de uno de los mayores monumentos de tierra del mundo. Desde

desde el siglo XIV, la terracota de Malí conocida como « banco » se ha utilizado para construir los muros de la mezquita Djingarey ber, contribuyendo al rico patrimonio de Tombuctú y a la vida de sus habitantes. Es Saheli, dirigida por el joven director de Tombuctú, 32mn, mayo de 2023, estreno en Francia.

Tras la proyección, se dará la palabra al director y a otras personas que trabajan para explotar las materias primas locales, como la arcilla, en beneficio de nuestro medio ambiente. Una oportunidad para intercambiar ideas y compartir conocimientos, ofrecida por la asociación Kairo-Kafo.

Gratis

Con reserva 06 76 36 93 00

Abierto al público

In Anwesenheit des Regisseurs Alidji Touré Alvin tauchen wir in das Herz eines der größten Monumente aus Lehm ein, die es auf der Welt gibt. Seit

jahrhundert bildet die « Banco » genannte Terrakotta aus Mali die Wände der Moschee von Djingarey ber und trägt so zum reichen Erbe Timbuktus und zum Leben seiner Bewohner bei. Es Saheli, Regie: Junger Regisseur aus Tombuktu, 32mn, Mai 2023, Erstaufführung in Frankreich.

Im Anschluss an die Vorführung wird dem Regisseur und anderen Personen, die sich für die Nutzung lokaler Rohstoffe wie Lehm zugunsten unserer Umwelt einsetzen, das Wort erteilt. Ein Vorschlag des Vereins Kairo-Kafo, der sich für den Austausch und die Weitergabe von Wissen einsetzt.

Kostenlos

Auf Reservierung 06 76 36 93 00

Öffentlich

