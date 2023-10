Lectures Commentées par Béatrice Quillerou, Colette Maison des Associations Sabadel-Latronquière, 22 octobre 2023, Sabadel-Latronquière.

Sabadel-Latronquière,Lot

L’association Marte vous convie à des lectures commentées par Béatrice Quillerou : Les Vrilles de la Vignes de Colette..

2023-10-22 15:30:00 fin : 2023-10-22 . EUR.

Maison des Associations

Sabadel-Latronquière 46210 Lot Occitanie



The Marte association invites you to readings with commentary by Béatrice Quillerou: Les Vrilles de la Vignes by Colette.

La asociación Marte le invita a lecturas comentadas por Béatrice Quillerou: Les Vrilles de la Vignes de Colette.

Der Verein Marte lädt Sie zu Lesungen ein, die von Béatrice Quillerou kommentiert werden: Les Vrilles de la Vignes von Colette.

