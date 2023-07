Exposition : traces et empreintes à Sabadel Latronquière Maison des Associations Sabadel-Latronquière, 22 juillet 2023, Sabadel-Latronquière.

Sabadel-Latronquière,Lot

L’association M.A.R.T.E est heureuse de vous informer de l’exposition estivale : Traces et Empreintes , artiste Philippe Connan, exposition riche et originale..

2023-07-22 15:00:00 fin : 2023-07-22 18:00:00. EUR.

Maison des Associations

Sabadel-Latronquière 46210 Lot Occitanie



The M.A.R.T.E association is pleased to inform you of its summer exhibition: Traces et Empreintes , by artist Philippe Connan, a rich and original exhibition.

La asociación M.A.R.T.E se complace en anunciar la exposición de verano Traces et Empreintes (Huellas y pisadas) del artista Philippe Connan, una muestra rica y original.

Der Verein M.A.R.T.E freut sich, Sie über die Sommerausstellung: Traces et Empreintes , Künstler Philippe Connan, informieren zu können, eine reichhaltige und originelle Ausstellung.

Mise à jour le 2023-07-21 par OT Figeac