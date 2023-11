Qu’est-ce que lire ? Maison des Associations Rodez, 17 novembre 2023, Rodez.

Rodez,Aveyron

Conférence de psychanalyse de Christine de Camy La cure analytique met en jeu la parole et l’écoute, certes, mais aussi la lecture. Qu’est-ce que lire dans une analyse?.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . 10 EUR.

Maison des Associations

Rodez 12000 Aveyron Occitanie



Christine de Camy’s psychoanalysis lecture Analytical treatment involves speaking and listening, of course, but also reading. What does it mean to read in an analysis?

Conferencia sobre psicoanálisis de Christine de Camy El tratamiento analítico implica hablar y escuchar, por supuesto, pero también leer. ¿Qué significa leer en un análisis?

Psychoanalytischer Vortrag von Christine de Camy Bei einer analytischen Kur geht es nicht nur um das Sprechen und Zuhören, sondern auch um das Lesen. Was bedeutet Lesen in der Analyse?

Mise à jour le 2023-11-06 par Audrey Vergnes