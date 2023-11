Réunion bimensuelle Maison des Associations Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne Réunion bimensuelle Maison des Associations Ramonville-Saint-Agne, 9 mars 2024, Ramonville-Saint-Agne. Réunion bimensuelle Samedi 9 mars 2024, 14h00 Maison des Associations Entrée libre, la cotisation n’est pas requise Nous recevons deux fois par mois tous ceux qui veulent maitriser leur ordinateur à l’aide des logiciels libres (Firefox, Libreoffice, GIMP, Blender…), ou améliorer, ou simplement mieux connaitre leur ordinateur.

Entrée libre pour tous. Maison des Associations 14 chemin Pouciquot 31520 Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « nouscontacter@culte.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-09T14:00:00+01:00 – 2024-03-09T18:00:00+01:00

