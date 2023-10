World CleanUp Day à la Cité Rose Maison des Associations Ramonville-Saint-Agne, 15 octobre 2023, Ramonville-Saint-Agne.

World CleanUp Day à la Cité Rose Dimanche 15 octobre, 14h30 Maison des Associations Participation libre

L’Association RamonvillEnRose organise un CLEANUP DAY à la Cité Rose, en partenariat avec la mairie de Ramonville et avec la participation du COJ et de l’Association des Parents d’Élèves de l’École Gabriel Sajus.

Le ramassage des déchets sera suivi d’un goûter offert et d’un temps d’échange entre les enfants et Monsieur le Maire.

Rendez-vous le dimanche 15 octobre à 14h30 à la Maison des Associations – 14, chemin Pouciquot.

Plus d’informations sur www.ramonvillenrose.fr

Maison des Associations 14 chemin Pouciquot 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T14:30:00+02:00 – 2023-10-15T16:30:00+02:00

#World CleanUp Day #ramassage déchets #Cité Rose

RamonvillEnRose