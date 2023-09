Atelier « Liste de diffusion » Maison des Associations, Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne Atelier « Liste de diffusion » Maison des Associations, Ramonville-Saint-Agne, 30 septembre 2023, Ramonville-Saint-Agne. Atelier « Liste de diffusion » Samedi 30 septembre, 14h00 Maison des Associations, Gratuit, pour participer il suffit de s’inscrire à partir du site https://www.le-pic.org/contact Que vous soyez ou non adhérent au PIC, venez découvrir un outil qui vous permettra d’envoyer vos messages à un grand nombre de personnes, de communiquer en équipe pour vous organiser et de débattre de votre projet entre adhérents et/ou sympathisants.

Lors de cette atelier, nous vous présenterons l’outil de liste SYMPA : à quoi sert un tel outil, pourquoi utiliser un outil pour diffuser de l’information, son fonctionnement, Et autres questions que vous avez envie d’aborder … Maison des Associations, 14 Chemin Pouciquot, 31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « picca@le-pic.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.le-pic.org/contact »}] https://www.le-pic.org/ateliers Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne

Lieu
Maison des Associations,
Adresse
14 Chemin Pouciquot, 31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE
Ville
Ramonville-Saint-Agne
2023-09-30T14:00:00+02:00 – 2023-09-30T18:00:00+02:00

