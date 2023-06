Formation « moustiques » Maison des Associations, Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Formation « moustiques » Lundi 12 juin, 18h00 Maison des Associations, Ouvert·e à tou·tes. Sur inscription. Lundi 12 juin à 18h · 14 chemin Pouciquot.

———– Suivez la formation pour mieux les connaître et apprendre à s’en prémunir.

Des pièges à moustiques tigres seront proposés gratuitement (financement par budget participatif) aux Ramonvillois·es volontaires (1 piège par foyer).

Ouvert·e à tou·tes. Contact et inscr. : moustiques31520@gmail.com (nom, prénom, adresse postale et email). Maison des Associations, 14 Chemin Pouciquot, 31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-12T18:00:00+02:00 – 2023-06-12T19:30:00+02:00

Maison des Associations, 14 Chemin Pouciquot, 31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

