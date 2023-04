Atelier du PIC : Outils de gestion d’une association Galette et Dolibar Maison des Associations, Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Atelier du PIC : Outils de gestion d’une association Galette et Dolibar Maison des Associations,, 15 avril 2023, Ramonville-Saint-Agne. Atelier du PIC : Outils de gestion d’une association Galette et Dolibar Samedi 15 avril, 14h00 Maison des Associations, Gatruit Objectif : Détailler les principales fonctionnalités de ces deux logiciels, et échanger sur nos pratiques et nos besoins en matière de gestion d’association. Galette est un logiciel libre permettant de gérer en ligne les adhérents d’une association (calcul des échéances de cotisation, mailings, éditions de reçus, import etc…). Dolibarr est un progiciel de gestion intégré (PGI) très bien conçu pour la gestion d’associations ou de petites entreprises. Pré-requis : Savoir compter, taper et cliquer

Matériel : Vous pouvez apporter votre ordinateur, portable ou non, équipé d’une carte réseau filaire ou wifi, et en état de marche. Nous utiliserons uniquement le navigateur internet. Veillez à ce qu’il soit à jour.

Si vous ne pouvez pas venir avec un ordinateur portable, précisez-le nous afin que nous puissions vous en prêter un (dans la mesure de nos disponibilités).

Inscription : C’est gratuit mais il faut s’inscrire, le plus tôt possible, le formulaire d’inscription est ici : https://www.le-pic.org/contact (préciser si vous venez au nom d’une association et si vous suivrez l’atelier en présentiel, c’est pour l’organisation …) Maison des Associations, 14 Chemin Pouciquot, 31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-pic.org/contact »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.le-pic.org/ateliers »}] [{« link »: « https://www.le-pic.org/contact »}] https://www.le-pic.org/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

