Prochain atelier PIC : SPIP samedi 4 février à Ramonville Maison des Associations,, 4 mars 2023, Ramonville-Saint-Agne.

Atelier GRATUIT ouvert à TOUTES et à TOUS ! pas besoin d’être adhérent !

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur SPIP sans jamais avoir oser le demander

Maison des Associations, 14 Chemin Pouciquot, 31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

SPIP est un CMS (Content Management System, en français Système de Gestion de Contenu), il vous permet de créer et faire vivre votre site web de manière collaborative et sans connaissance technique particulière.

Cet atelier s’adresse essentiellement aux personnes qui connaissent un peu SPIP et qui souhaitent approfondir le sujet : préparez (et envoyez nous) vos questions, le programme de l’atelier dépendra de ses participants.

Nous pouvons vous montrer comment entrer du contenu dans un site sous SPIP, comment installer de nouveaux plugins, comment changer le squelette (c’est-à-dire l’apparence) de votre site SPIP, et comment travailler sur le squelette que vous aurez choisi pour que le site corresponde exactement à vos souhaits.

Matériel : Vous pouvez apporter votre ordinateur, portable ou non, équipé d’une carte réseau filaire ou wifi, et en état de marche. Nous utiliserons uniquement le navigateur internet. Veillez à ce qu’il soit à jour.

Si vous ne pouvez pas venir avec un ordinateur portable, précisez-le nous afin que nous puissions vous en prêter un (dans la mesure de nos disponibilités).



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T14:00:00+01:00

2023-03-04T18:00:00+01:00