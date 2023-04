LA CONDUITE DES ENGINS AGRICOLES ET LA PARTICATION DE LA MSA SUR « LE COUP DE MAIN DANS L’EXPLOITATION » Maison des associations (proche place St André) Cléry-Saint-André Catégories d’Évènement: Cléry-Saint-André

LA CONDUITE DES ENGINS AGRICOLES ET LA PARTICATION DE LA MSA SUR « LE COUP DE MAIN DANS L’EXPLOITATION » Maison des associations (proche place St André), 10 mai 2023, Cléry-Saint-André. LA CONDUITE DES ENGINS AGRICOLES ET LA PARTICATION DE LA MSA SUR « LE COUP DE MAIN DANS L’EXPLOITATION » Mercredi 10 mai, 14h00 Maison des associations (proche place St André) La réglementation relative au coup de main sur une exploitation est souvent méconnue, au risque d’entraîner une requalification en salariat lors d’un éventuel contrôle.

C’est pourquoi il est important de rappeler à titre préventif ces règles à nos adhérents, actifs ou retraités et qui sont très souvent concernés par le coup de main. Animée par un conseiller en prévention de GROUPAMA et un conseiller en Protection Sociale de la MSA Beauce Cœur de Loire Maison des associations (proche place St André) 102 rue de St André à Cléry Saint André (45098) Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T14:00:00+02:00 – 2023-05-10T17:00:00+02:00

