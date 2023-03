Conférence : le Carnaval de Pornic inscrit au Patrimoine Culturel Immatériel en France Maison des associations Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Conférence : le Carnaval de Pornic inscrit au Patrimoine Culturel Immatériel en France Maison des associations, 25 mars 2023, Pornic. Conférence : le Carnaval de Pornic inscrit au Patrimoine Culturel Immatériel en France Samedi 25 mars, 15h00 Maison des associations Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. À l’occasion de l’inscription au Patrimoine Culturel Immatériel en France du Carnaval de Pornic, au lendemain de ses 120 ans, Blodwenn Mauffret propose une conférence intitulée « Transmission d’un patrimoine culturel imaginaire : le carnaval de Pornic – Réflexion autour de la notion d’ambiance carnavalesque«

Samedi 25 mars 2023 à 15H, Maison des Associations, 4 Rue de Lorraine, 44210 Pornic

Un événement organisé par la Ville de Pornic en partenariat avec le Comité de Mi-Carême.

