Forum de l’engagement Maison des Associations, 16 février 2023, Pontonx-sur-l'Adour.

Forum de l’engagement 16 et 17 février Maison des Associations

Gratuit sur inscription

Découvre les différentes formes possibles d’engagement lors de ce forum organisé les 16 et 17 février 2023 !

RDV les 16 et 17 février 2023 à la Maison des Associations de Pontonx-sur-l’Adour.

Sur Gratuit et ouvert aux jeunes à partir de 14 ans, ce forum vise à faire découvrir les différentes formes d’engagements possibles et comprendre l’impact et les bienfaits d’un engagement citoyen et associatif.RDV les 16 et 17 février 2023 à la Maison des Associations de Pontonx-sur-l’Adour.Sur inscription

