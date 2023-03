ATELIER : COMMENT RÉDUIRE SES DÉCHETS AU QUOTIDIEN ? Maison des associations patriotiques Luçon Catégories d’Évènement: Luçon

Vendée

ATELIER : COMMENT RÉDUIRE SES DÉCHETS AU QUOTIDIEN ? Maison des associations patriotiques, 14 avril 2023, Luçon . ATELIER : COMMENT RÉDUIRE SES DÉCHETS AU QUOTIDIEN ? 20 Rue de la Coudraye Maison des associations patriotiques Luçon Vendée Maison des associations patriotiques 20 Rue de la Coudraye

2023-04-14 – 2023-04-14

Maison des associations patriotiques 20 Rue de la Coudraye

Luçon

Vendée . Lassé de la quantité de déchets ménagers dans votre poubelle ? À l’occasion de cette conférence-atelier, Daisy vous livrera ses astuces pour réduire ses déchets au quotidien. Elle vous présentera ses méthodes et secrets ! Le Rotary club de Luçon, en lien avec cette initiative, vous proposera une collation. Accès par Rue de la Coudraye ou Place de l’Ancien Château (en face des Halles) Parkings du centre-ville et des Halles Accès PMR possible Maison des associations patriotiques 20 Rue de la Coudraye Luçon

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Luçon, Vendée Autres Lieu Luçon Adresse Luçon Vendée Maison des associations patriotiques 20 Rue de la Coudraye Ville Luçon Departement Vendée Tarif Lieu Ville Maison des associations patriotiques 20 Rue de la Coudraye Luçon

Luçon Luçon Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lucon /

ATELIER : COMMENT RÉDUIRE SES DÉCHETS AU QUOTIDIEN ? Maison des associations patriotiques 2023-04-14 was last modified: by ATELIER : COMMENT RÉDUIRE SES DÉCHETS AU QUOTIDIEN ? Maison des associations patriotiques Luçon 14 avril 2023 20 Rue de la Coudraye Maison des associations patriotiques Luçon Vendée Maison des associations patriotiques Luçon Vendée

Luçon Vendée