Festival de film européens de Paris L’Europe autour de l’Europe 2023 Maison des associations Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Festival de film européens de Paris L’Europe autour de l’Europe 2023 Maison des associations, 14 mars 2023, Paris. Festival de film européens de Paris L’Europe autour de l’Europe 2023 14 – 28 mars Maison des associations Payant – tarif réduit Le Festival L’Europe autour de l’Europe 2023 est un panorama du cinéma européen : compétitions, rétrospectives, hommages, événements spéciaux. 2 semaines de projections 3 compétitions : films de fiction, documentaires et court-métrages Invités prestigieux de toute l’Europe 100 films : inédits, avant-premières, classiques 30 pays représentés ; Suède, Grèce et Hongrie à l’honneur 10 salles de projections à Paris et en Ile-de-France Tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, RSA (justificatif demandé) Réservez votre Pass Festival pour avoir accès à toutes les séances du 14 au 28 mars.

Pour plus d’information : www.evropafilmakt.com Maison des associations 22 rue Déparcieux Paris 75014 Quartier de Plaisance Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/festival-de-film-europeens-de-paris-leurope-autour-de-leurope-2023-tickets-545327789097?aff=ebdssbdestsearch »}] [{« link »: « http://www.evropafilmakt.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T09:00:00+01:00 – 2023-03-14T22:00:00+01:00

2023-03-28T09:00:00+02:00 – 2023-03-28T22:00:00+02:00 film cinéma https://img.evbuc.com/https%3A%2F%2Fcdn.evbuc.com%2Fimages%2F444635979%2F178335311494%2F1%2Foriginal.20230212-183744?w=940&auto=format%2Ccompress&q=75&sharp=10&rect=0%2C110%2C768%2C384&s=24ab44aa49f37c80e11ab0d0b5acec72

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Maison des associations Adresse 22 rue Déparcieux Ville Paris Lieu Ville Maison des associations Paris

Maison des associations Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Festival de film européens de Paris L’Europe autour de l’Europe 2023 Maison des associations 2023-03-14 was last modified: by Festival de film européens de Paris L’Europe autour de l’Europe 2023 Maison des associations Maison des associations 14 mars 2023 Maison des associations Paris Paris

Paris