L’Étoile des années 1930, Elsa SCHIAPARELLI par Fraçoise LABRETTE Maison des associations Orléans, mardi 20 février 2024.

L'Étoile des années 1930, Elsa SCHIAPARELLI par Fraçoise LABRETTE Elsa Schiaparelli a insufflé un esprit créatif à la mode du 20ème siècle. Ses collaborations iconiques avec des artistes comme Dalí, Cocteau, Man Ray et Giacometti sont devenues légendaires. Mardi 20 février, 18h00

La flamboyante italienne s’est lancée à la conquête de la mode de l’entre-deux-guerres. Bien trop vite oubliée, elle a illuminé PARIS de son art !

Elsa a été une figure essentielle de la mode, sa fantaisie novatrice, son goût du spectacle et toute sa modernité en a fait une rivale de Coco Chanel.

Fascinée et inspirée par l’art et les artistes, elle s’est amusée de la haute couture, inventant au gré de sa fantaisie de nouveaux codes.

De son imagination inventive et de sa vision révolutionnaire sur les vêtements de sport, la Haute Couture, l’art, les parfums, les éléments ordinaires transformés en créations élaborées, Elsa Schiaparelli a insufflé un esprit créatif à la mode du 20ème siècle. Ses collaborations iconiques avec des artistes comme Dalí, Cocteau, Man Ray et Giacometti sont devenues légendaires.

