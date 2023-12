Atelier Inventons Nos Vies Bas Carbone Maison des associations Orléans, 10 février 2024, Orléans.

Atelier Inventons Nos Vies Bas Carbone Samedi 10 février 2024, 10h00 Maison des associations Gratuit, sur inscription

Qu’est-ce que l’atelier Inventons Nos Vies Bas Carbone ?

Nous devons réduire notre empreinte carbone à grande vitesse. Mais comment y arriver ?

En groupe, vous allez pouvoir construire des solutions et des imaginaires positifs. Les cartes, intuitives et visuelles, permettent en peu de temps de découvrir les ordres de grandeur liés aux réalités du quotidien (alimentation, transport, logement…).

Il nous montre qu’on peut vivre mieux en répondant à l’urgence climatique. Il nous aide à comprendre pour agir efficacement et nous amène à changer de regard sur ce qui compte vraiment.

Où : au Museum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), à Orléans

Quand : le samedi 10 février de 10h à 12h30

Inscriptions : https://www.helloasso.com/associations/cap-climat-orleans/evenements/atelier-inventons-nos-vies-bas-carbone-mobe-10-02

L’atelier est gratuit, mais vous pouvez faire un don à l’association au moment de votre inscription, pour couvrir les frais de matériel et de fonctionnement.

