Cesare Pavese « La mort viendra et elle aura tes yeux » par Camille RONDIER Couronné en 1950 par le prix Strega un des plus prestigieux prix littéraires d'Italie, il se suicide dans sa chambre d'hôtel quelques mois après en laissant ces quelques mots « la mort aura tes yeux » Mardi 6 février, 18h00 Maison des associations

Cesare Pavese naît le 9 septembre 1908, à Santo Stefano Belbo, dans les Langhe, région de collines situées dans le Piémont et inscrites au Patrimoine de l’UNESCO.

Le 27 août 1950, à l’approche de ses 42 ans, il absorbe, à l’hôtel Roma de Turin, une dose mortelle de barbituriques.

Entre temps, il aura écrit une dizaine de romans, des poèmes, , des nouvelles, des essais, des articles. Editeur chez Einaudi, il est également traducteur plus particulièrement de romanciers de langue anglaise

Durant la période fasciste, il est assigné à résidence en Calabre

Le 24 mai 1950 il reçoit le prix Strega un des plus prestigieux prix littéraires d’Italie pour “Le bel été «

« La lune et les feux », véritable retour aux sources, peut-être un testament.

Est-ce justement parce qu’il vient de publier » La lune et les feux », et qu’il a épuisé son inspiration, est-ce parce que la dernière femme qu’il a aimée n’avait pas, comme les précédentes, répondu à son besoin de recevoir « le regard de reconnaissance qu’une femme comblée adresse à un homme » qu’il a mis fin à sa vie ?

Dans sa chambre d’hôtel, sur la page de garde des «dialogues avec Leuco Dialoghi con Leuco », « son passeport pour l’éternité », Pavese laisse un mot bref :

« Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene ? Non fate troppi pettegolezzi» (« Je pardonne tout le monde et je demande pardon à tout le monde. Ça va ? Ne faites pas trop de commérages »)

Quoi qu’il en soit, son journal, «Le métier de vivre ( Il mestiere di vivere », publié à titre posthume, montre un homme tourmenté à la recherche d’une totalité la réussite littéraire ET la réussite amoureuse. Il a obtenu la première, il n’a pas eu la seconde.

