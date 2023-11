Pays niçois, entre Ligurie, Savoie, Piémont et Provence par Jean Marc GILLI Maison des associations Orléans, 23 janvier 2024, Orléans.

Pays niçois, entre Ligurie, Savoie, Piémont et Provence par Jean Marc GILLI Mardi 23 janvier 2024, 18h00 Maison des associations Entrée libre pour les adhérents — participation de 2 € pour les non-adhérents

Cette conférence portera sur l’histoire politique, linguistique et artistique de la ville de Nice et de son « comté » à l’est du fleuve Var. Cette histoire est très particulière et Nice s’est toujours démarquée des régions voisines. A la fois ligure et provençale, maritime et alpine, grecque et romaine, elle a été à la recherche d’un équilibre entre la montagne et la mer, entre ce que sont aujourd’hui l’Italie et la France.

Après s’être ralliée par traité en 1388 au lointain état savoyard par intérêt réciproque lui permettant une large indépendance relative aux autres puissantes seigneuries en présence, sa culture propre va être submergée dés avant son rattachement en 1860 par l’incroyable succès touristique et financier que ses aspects climatiques et géographiques lui ont conférés.

Les Romains vont associer le pays niçois à leur IXe province intitulée Liguria, batir une citée romaine « Ceménélum » qui va coexister pacifiquement en proximité de la cité grecque Nicaea sous la coupe de Massalia, et y faire passer la prolongation de la voie aurelia permettant de rejoindre l’Espagne.

Cette région restera en partie à l’écart des soubressaults guerriers qui agiteront le comté de provence, disputé par les Angevins, les Napolitain, les Aragonnais, en se « donnant » au comté de Savoie, futur duché puis royaume, qui trahira finalement Garibaldi en la cédant finalement à la France qui n’aura eu de cesse de se l’approprier.

Il sera question entre autre du comptoir massaliote, de la province romaine, de la reine Jeanne de Naples et de Provence qui va marquer le tournant géopolitique du « comté « , des épisodes des chassé-croisés entre les papes Médicis et Farnèse, François Ier, Charles Quint, de la victorieuse bataille de Lépante avec le célèbre génois Giovanni Andréa Doria et le niçois André Provana de Leyni contre les Sarrasins, et de l’extraordinaire foisonnement artistique du début du XVIème siècle incarné par la famille Bréa.

Vous pouvez obtenir plus de précisions sur le site web de l’ACORFI http://www.acorfi.asso.fr

Maison des associations 46 Ter Rue Sainte Catherine, 45000 Orléans

2024-01-23T18:00:00+01:00 – 2024-01-23T19:30:00+01:00

