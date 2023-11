PALLADIO, architecte italien du XVIe siècle, son style, sa trace par Claude VIVIANI, président de l’ACORFI Maison des associations Orléans, 19 décembre 2023, Orléans.

Andrea di Pietro della Gondola, dit Andrea Palladio, est un architecte de la Renaissance italienne est né à Padoue le 30 novembre 1508. Mais il a préféré vivre à Vicence, ville où il est mort le 19 août 1580.

Fils de meunier, il est formé au métier de maçon et de tailleur de pierres. Ses rencontres avec l’humaniste Trissoto et l’architecte Daniele Barbaro lui permettent de devenir lui-même architecte à partir de 1540.

Grâce à eux, Palladio va étoffer son goût des détails parfaitement maîtrisé à une remarquable érudition, liée à une grande connaissance de l’architecture antique et moderne acquise à l’occasion de séjours romains.

Cet « artiste universel », selon le grand historien d’art Wittkower, a été surtout actif dans la République de Venise. Il a réalisé de très nombreuses villas telles La Rotonda, la Casa Foscari, la villa Godi… Et tant d’autres.

Des bâtiments ecclésiastiques, par exemple, à Venise, l’église du Rédempteur et la basilique San Giorgio Maggiore. Des édifices publics comme la Basilique palladienne et le Théâtre Olympique, tous deux situés à Vicence.

Il est l’auteur d’un traité intitulé Les Quatre Livres de l’architecture, publié en 1570 qui contribua pour beaucoup à la vogue du palladianisme. Ainsi, son œuvre a eu une influence considérable, plus particulièrement en Grande-Bretagne et aux États-Unis aux XVIIIe et XIXe siècles et il inspire encore aujourd’hui de nombreux architectes.

