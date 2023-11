Sienne et ses gouvernements, Ambrogio Lorenzetti : des images au bénéficie du bien commun, par J.-E. MAGGIANI et C. VIVIANI Maison des associations Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Sienne et ses gouvernements, Ambrogio Lorenzetti : des images au bénéficie du bien commun, par J.-E. MAGGIANI et C. VIVIANI Maison des associations Orléans, 5 décembre 2023, Orléans. Sienne et ses gouvernements, Ambrogio Lorenzetti : des images au bénéficie du bien commun, par J.-E. MAGGIANI et C. VIVIANI Mardi 5 décembre, 18h00 Maison des associations Entrée libre pour les adhérents — participation de 2 € pour les non-adhérents Peintre et acteur de la vie politique de son époque par sa participation au conseil des NEUF de Sienne, Ambroggio LORENZETTI (vers 1290-1348) nous propose une œuvre dont le fondement n’est plus seulement religieux mais est aussi politique.

Les espaces peints – la ville et la campagne – sont occupés par des acteurs pleinement occupés à leur fonction et contribuant ainsi au bien commun d’une cité qui n’est plus soumise à la tyrannie.

De la campagne à la ville, Ambrogio LORENZETTI nous invite à choisir les paroles de CICERON « La Justice et la Concorde sont les deux fondements de la paix civile » et il nous faut nous rappeler que la CONCORDE est tirée de l’expression « con corda » que l’on peut traduire ainsi « avec la corde » afin que chacun puisse être accordé à l’ensemble.

Cette conférence sera donnée, mardi 5 décembre 2023 à la Maison des Associations d’Orléans.

Vous pouvez obtenir plus de précisions sur le site web de l’ACORFI http://www.acorfi.asso.fr Maison des associations 46 Ter Rue Sainte Catherine, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@acorfi.asso.fr »}] [{« link »: « http://www.acorfi.asso.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T18:00:00+01:00 – 2023-12-05T19:30:00+01:00

2023-12-05T18:00:00+01:00 – 2023-12-05T19:30:00+01:00 ACORFI Orléans Sienne © ACORFI Orléans Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Maison des associations Adresse 46 Ter Rue Sainte Catherine, 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Maison des associations Orléans latitude longitude 47.901635;1.905377

Maison des associations Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/