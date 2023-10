Formation à l’animation La Fresque du Climat Maison des associations Orléans, 22 novembre 2023, Orléans.

Formation à l’animation La Fresque du Climat Mercredi 22 novembre, 19h30 Maison des associations Sur inscription, tarif normal 35€ / tarif réduit 15€

Description

Vous avez déjà assisté à un atelier La Fresque du Climat en ligne ou en présentiel, vous souhaitez passer à la vitesse supérieure et vous mettre à l’animation ? Cette formation est pour vous !

ATTENTION

La participation à un atelier La Fresque du Climat complet (3h) est un prérequis obligatoire.

Cette formation n’est pas appropriée si vous souhaitez vous former en vue d’animations dans un cadre professionnel, dans votre organisation ou pour vos clients. Des formations professionnelles, sur le format 7h sont proposées par l’association Fresque du climat.

✏️ Formation

La formation à l’animation vous permettra d’obtenir toutes les informations nécessaires pour animer des ateliers en autonomie dans les sphère privée ou publique, ainsi que de rejoindre la communauté des Fresqueuses et Fresqueurs.

☀️ Déroulement

1. Tour de table et présentations des participants

2. Présentation de la Fresque (objectifs, principes, licence d’utilisation, utilisation commerciale ou non commerciale)

3. Remise en situation de la phase de réflexion de l’atelier avec des points d’attention sur la posture d’animatrice et d’animateur (environ 1h)

4. Présentation des objectifs de l’animation et du rôle d’animateur

5. Présentation des outils mis à votre disposition pour vous accompagner dans l’animation de la Fresque (manuel de formation, techniques d’animation, …)

Infos pratiques

Durée : 3h15

Merci d’arriver 5 à 10 minutes en avance pour commencer et terminer à l’heure.

Maison des associations 46 Ter Rue Sainte Catherine, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T19:30:00+01:00 – 2023-11-22T22:30:00+01:00

climat environnement