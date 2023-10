Agostino CHIGI, Le Magnifique, par Annick GENTY, ex Présidente de la Dante Alighieri Orléans Maison des associations Orléans, 21 novembre 2023, Orléans.

Agostino CHIGI, Le Magnifique, par Annick GENTY, ex Présidente de la Dante Alighieri Orléans Mardi 21 novembre, 18h00 Maison des associations Entrée libre pour les adhérents — participation de 2 € pour les non-adhérents

Agostino Chigi le Magnifique, né à Sienne dans une famille en vue de la ville, fait son apprentissage de banquier auprès de son père, avant de gagner Rome. Là, il travaille dans la banque à laquelle le pape Alexandre VI vient de confier les finances du Vatican.

Très vite, il gagne la confiance du souverain pontife et grâce aux charges qui lui sont confiées, obtient rapidement des profits notables. En particulier, le monopole sur l’exploitation des mines d’alunite qui lui est attribué et sa capacité à avoir une vision stratégique vont lui permettre de devenir un homme d’affaires avisé et d’accroître considérablement sa fortune. Il sera considéré comme le plus riche marchand au début du cinquecento (le Sultan l’appelle le « grand marchand de la Chrétienté »). Les papes Jules II et Léon X le confirment par la suite, dans sa fonction de surintendant de toutes les finances pontificales.

Agostino Chigi fut également un mécène et la décoration à fresques de la villa qu’il fit construire dans le Trastevere, appelée de nos jours Villa Farnesina, reste le plus beau témoignage de cette facette de sa personnalité. Treize ans seront nécessaires pour que de jeunes artistes prometteurs, mais également Raphaël, devenu un proche du banquier, mènent cette décoration à son terme.

